Через неделю в Украине не будет проблем с масками - Геращенко

КИЕВ. 19 марта. УНН. Частный бизнес в Украине начал производить масок, поэтому через неделю проблем с масками в стране не будет. Об этом сообщил в эфире телеканала ZIK заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.

"У нас сейчас большая проблема с масками, но частный бизнес начал сейчас производство масок. Я думаю, что где-то через неделю у нас в стране не будет таких проблем", - сказал Геращенко.

По его словам, сейчас ведутся переговоры по закупке больших объемов масок и респираторов за рубежом.

"Я думаю, что через несколько дней эта проблема будет решена и за счет импортных поставок и за счет того, что частный бизнес в Украине начинает массовое производство", - сказал Геращенко.

Напомним, по информации КГГА, Киев в четверг получил партию из 62 тыс. медицинских масок.