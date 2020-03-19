Регистрация | Вход |
USD: 27,27 0,2119  EUR: 29,79 0,0665 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 19 марта 2020 21:10
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
На Буковине сегодня ожидают результата повторного теста на коронавирус первого инфицированного
На Буковине сегодня ожидают результата повторного теста на коронавирус первого инфицированного
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
8055
Версия для печати

Через неделю в Украине не будет проблем с масками - Геращенко

Через неделю в Украине не будет проблем с масками - Геращенко

КИЕВ. 19 марта. УНН. Частный бизнес в Украине начал производить масок, поэтому через неделю проблем с масками в стране не будет. Об этом сообщил в эфире телеканала ZIK заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.

"У нас сейчас большая проблема с масками, но частный бизнес начал сейчас производство масок. Я думаю, что где-то через неделю у нас в стране не будет таких проблем", - сказал Геращенко.

По его словам, сейчас ведутся переговоры по закупке больших объемов масок и респираторов за рубежом.

"Я думаю, что через несколько дней эта проблема будет решена и за счет импортных поставок и за счет того, что частный бизнес в Украине начинает массовое производство", - сказал Геращенко.

Напомним, по информации КГГА, Киев в четверг получил партию из 62 тыс. медицинских масок.

Источник: УНН
Теги: МВД, Украина, Антон Геращенко, Коронавирус, Сохраняйте спокойствие!
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.