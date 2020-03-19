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Во время карантина треть сотрудников МВД работает дистанционно

Во время карантина треть сотрудников МВД работает дистанционно

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Министерстве внутренних дел около 30-35% рабочих работают дистанционно на период карантина. Об этом сообщил в эфире телеканала ZIK заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.

"В МВД мы где-то 30-35% людей отпустили по домам, сделали электронные цифровые подписи и возможность работать на дому. Поэтому, мы разгрузили с нашей стороны часть общественного транспорта. У нас работают только те служащие, которые необходимы для первоочередных задач МВД", - сказал Геращенко.

По его словам, в полиции наоборот отозваны из отпусков все полицейские, кроме отпусков по беременности, и полиция работает в усиленном режиме.

Напомним, по информации Нацполиции за сутки, с 18 марта, полицейские составили 32 административных протокола за нарушение правил карантина.

Источник: УНН
Теги: МВД, Украина, полиция, Антон Геращенко, Коронавирус, карантин
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