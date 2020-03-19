Украинцы, вернувшиеся из стран ЕС, завтра получат смс с просьбой сидеть дома

КИЕВ. 19 марта. УНН. Операторы Украины завтра будут делать рассылку всем гражданам, которые вернулись из Европейского союза, с просьбой оставаться дома на карантине. Об этом сообщил в эфире телеканала ZIK заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.

"Завтра будет рассылка массовая всем гражданам, которые были на территории Европейского союза через смс всеми операторами Украины. Информация о том, что поскольку вы приехали из стран ЕС, просим вас оставаться дома. Если у вас есть симтомы ОРВИ, возможно коронавируса, нужно связываться с врачами и проводить консультацию", - сказал Геращенко.

Напомним, 15 марта украинские пользователи мобильных услуг начали получать информационные СМС о коронавирусе в Украине.