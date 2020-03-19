Зеленский ввел Резникова в состав СНБО

КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова. Об этом говорится в указе №99/2020, передает УНН.

"... ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича - Вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - говорится в сообщении.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.