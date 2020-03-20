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Еврокомиссия приняла во внимание предложения Украины по усилению интеграции в рамках Восточного партнерства

Еврокомиссия приняла во внимание предложения Украины по усилению интеграции в рамках Восточного партнерства

КИЕВ. 20 марта. УНН. В опубликованных предложениях Еврокомиссии относительно будущего Восточного партнерства, консультации по которым продолжались почти год, отражены предложения Украины по усилению интеграции в конкретных направлениях. Об этом заявил Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Вадим Пристайко подчеркнул, что речь идет о распространении преимуществ Общего рынка ЕС на страны-партнеры, поддержку присоединения партнеров к Совместной зоны платежей в евро, активизацию процессов заключения соглашений об Общем авиационном пространстве, расширение ТЭН-Т сетей на страны-партнеры, участие стран партнеров в реализации проектов в рамках Стратегии ЕС по сочетания Европы и Азии, увеличение участия в программах "Горизонт Европа" и COSME. Он убежден, что это принесет преимущества обеим сторонам", - говорится в сообщении.

Также важными для Украины являются новые элементы сотрудничества в рамках Восточного партнерства, в частности здравоохранение. Речь идет о поддержке стран в борьбе с инфекционными заболеваниями, прежде всего коронавируса COVID-19. Кроме этого, инициативы Украины относительно присоединения к Европейской зеленой соглашения нашли свое отражение в новых предложениях по развитию сотрудничества со странами-партнерами в рамках Восточного партнерства.

"Украина вместе с другими ассоциированными партнерами последовательно выступает за усиление амбициозности и дифференциации этой инициативы, а также максимальную конкретизацию ее задач и целей. Нашим приоритетом является углубление секторального интеграции, увеличение связей, объединяющих наши экономики и общества, - отметил вице-премьер-министр.

Отмечается, что Восточное партнерство после 2020 года должно быть действенным дополнительным инструментом нашей интеграции в ЕС.

"Над этим и будем дальше работать с партнерами и ожидаем соответствующие результаты саммита Восточного партнерства в июне 2020 года", - отметил Пристайко.

Напомним, у Пристайко привели ключевые цифры с самого большого опроса по НАТО в истории альянса.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Еврокомиссия, Восточное партнерство, Вадим Пристайко
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