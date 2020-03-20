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Украинцев предупредили о новых правилах въезда в Таиланд

Украинцев предупредили о новых правилах въезда в Таиланд

КИЕВ. 20 марта. УНН. Въезд в Королевство Таиланд путем авиасообщения с 22 марта проходит по новым правилам. Об этом сообщает посольство Украины в Таиланде, передает УНН.

Так, начиная с 00:00 22 марта 2020 года по тайскому время все иностранцы, в т.ч. граждане Украины, при посадке на рейс в Королевство Таиланд должны обязательно предоставить:

  • медицинскую справку о том, что они не представляют риска быть инфицированным коронавирусом ("pose no risk of being infected by the Coronavirus Disease (COVID-19)"), выданную не более чем за 72 часа до вылета;
  • страховой полис на сумму не менее 100 тыс. долл. США, который должен покрывать также заболевание коронавирусом.

Сообщается, что без предъявления таких документов в посадке на рейс будет отказано.

До этого времени такие требования предъявлялись только к иностранцам, которые прибывали или имели историю пребывания за последние 14 дней в странах/территориях эпицентра распространения вируса (КНР (+Гонконг и Макао), Южная Корея, Италия и Иран), а также странах с локальной передачей коронавируса (Франция, Испания, США, Швейцария, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Япония, Германия).

Информация по применению таких требований на наземных пунктах пропуска на территорию Королевства Таиланд в настоящее время отсутствует.

Напомним, в условиях распространения миром коронавируса за последние пять дней в Украину вернули более 50 тыс. граждан.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Таиланд
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