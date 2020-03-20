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Более 25 тысяч граждан Украины вернулись из Египта

Более 25 тысяч граждан Украины вернулись из Египта

КИЕВ. 20 марта. УНН. По состоянию на пятницу в Украину с курортов Египта, Шарм-эль-Шейха и Хургады, уже вернулось 25 237 граждан. Об этом в Telegram-канале сообщает МИД Украины, передает УНН.

"По состоянию на 12:00 20 марта: 22 328 граждан Украины прилетели из Шарм-эль-Шейха, 2909 - из Хургады. Уже в Украине все граждане, которые находились на карантине в отелях Шарм-эль-Шейхе и Хургады - 830 человек. Они прошли необходимые контрольные процедуры в аэропортах", - отметили в министерстве.

Также сообщается, что 11 человек, находившихся в Египте с нетуристические целью, сегодня вернулись в Украину при содействии посольства Украины в Египте.

"Посольство продолжает содействовать выезду из Египта тех граждан Украины, которые прибыли в страну не в составе туристических групп. По возможности такие граждане отправляются чартерными рейсами со свободными местами. Также посольство продолжает составлять списки людей, которым надо помочь вернуться в Украину", - добавили дипломаты.

Напомним, в Украину уже вернули более 50 тысяч граждан, запланировано еще 42 авиарейса, договорились о взаимной эвакуации с Канадой, а также транзитных коридорах и поездах с рядом европейских стран.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, эвакуация, Египет, Коронавирус
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