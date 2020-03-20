Медработника уволили за отказ работать в опасных условиях - Денисова

КИЕВ. 20 марта. УНН. Зафиксирован случай увольнения медработника из-за его отказа работать в опасных для жизни и здоровья условиях. Об этом в своем Telegram-канале написала Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"В средствах массовой информации и социальных сетях обнаружены отдельные сообщения о нарушении права на безопасные условия труда, которые имеют место в медицинских учреждениях страны. Речь идет о медицинских работниках инфекционных отделений больниц, которые не имеют достаточного количества специальных средств индивидуальной защиты и их низкое качество. Более того, зафиксирован случай увольнения медицинского работника за отказ работать в опасных для жизни и здоровья условиях", - написала Денисова.

Она добавила, что право на безопасные и здоровые условия труда гарантируются ч.4 ст.43 Конституции Украины, а также Кодексом законов о труде Украины в ч.2. ст. 2, ст. 153, а также ст. 6 Закона Украины "Основы законодательства Украины об охране здоровья".

"В соответствии с пунктом "б" статьи 77 указанного закона медицинские работники имеют право на надлежащие условия профессиональной дияльности. Подчеркиваю, что защита медицинских работников в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации должна быть одним из ключевых приоритетов в действиях государства", - добавила Людмила Денисова.

Она также обратилась в Министерство здравоохранения Украины и руководителям областных государственных администраций, и призвала принять меры для обеспечения каждого работника всех медицинских учреждений страны средствами индивидуальной защиты.

Напомним, на днях из Китая доставят средства индивидуальной защиты для медиков и полиции.