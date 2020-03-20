Регистрация | Вход |
USD: 27,80 0,5340  EUR: 30,09 0,2998 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 20 марта 2020 16:50
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Диетолог дала советы по питанию во время карантина, чтобы не набрать лишнего веса
Диетолог дала советы по питанию во время карантина, чтобы не набрать лишнего веса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
11085
Версия для печати

Медработника уволили за отказ работать в опасных условиях - Денисова

Медработника уволили за отказ работать в опасных условиях - Денисова

КИЕВ. 20 марта. УНН. Зафиксирован случай увольнения медработника из-за его отказа работать в опасных для жизни и здоровья условиях. Об этом в своем Telegram-канале написала Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"В средствах массовой информации и социальных сетях обнаружены отдельные сообщения о нарушении права на безопасные условия труда, которые имеют место в медицинских учреждениях страны. Речь идет о медицинских работниках инфекционных отделений больниц, которые не имеют достаточного количества специальных средств индивидуальной защиты и их низкое качество. Более того, зафиксирован случай увольнения медицинского работника за отказ работать в опасных для жизни и здоровья условиях", - написала Денисова.

Она добавила, что право на безопасные и здоровые условия труда гарантируются ч.4 ст.43 Конституции Украины, а также Кодексом законов о труде Украины в ч.2. ст. 2, ст. 153, а также ст. 6 Закона Украины "Основы законодательства Украины об охране здоровья".

"В соответствии с пунктом "б" статьи 77 указанного закона медицинские работники имеют право на надлежащие условия профессиональной дияльности. Подчеркиваю, что защита медицинских работников в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации должна быть одним из ключевых приоритетов в действиях государства", - добавила Людмила Денисова.

Она также обратилась в Министерство здравоохранения Украины и руководителям областных государственных администраций, и призвала принять меры для обеспечения каждого работника всех медицинских учреждений страны средствами индивидуальной защиты.

Напомним, на днях из Китая доставят средства индивидуальной защиты для медиков и полиции.

Источник: УНН
Теги: Украина, больницы, Коронавирус, Людмила Денисова, карантин, врачи
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.