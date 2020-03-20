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Максим Степанов привез одесским медикам защитные костюмы и маски для борьбы с коронавирусом

Максим Степанов привез одесским медикам защитные костюмы и маски для борьбы с коронавирусом

Максим Степанов

КИЕВ. 20 марта. УНН. Экс-губернатор Одесской области Максим Степанов лично привез и передал СИЗ (средства индивидуальной защиты) врачам одесской экстренной медицинской помощи, инфекционной, а также областной больницы.

“Передал 1000 защитных костюмов и 1000 масок в „экстренку“, одесскую инфекционную и областную больницы”, — написал политик в своем блоге на Facebook.

Политик обратился к медикам со словами благодарности: “Спасибо за то, что сегодня мы именно благодаря вам чувствуем себя защищенными, потому что понимаем: пока вы в строю, у этой болезни есть достойный противник”.

Напомним, на данный момент в Украине лабораторно подтверждено 26 случаев COVID-19, из них 3 летальных.

“Я также очень признателен всем неравнодушным людям. Андрей Ставницер, Катерина Ножевникова, другим нашим волонтерам и бизнесменам. Спасибо сотням простых людей, которые делятся своими запасами масок и антисептиков. Такая помощь сейчас — самая настоящая и самая ценная. Так победим”, — резюмировал Степанов.

Двумя днями ранее Максим Степанов передал Одесской инфекционной больнице аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, Максим Степанов, СИЗ, средства индивидуальной защиты
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