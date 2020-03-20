Максим Степанов привез одесским медикам защитные костюмы и маски для борьбы с коронавирусом
Максим Степанов
“Передал 1000 защитных костюмов и 1000 масок в „экстренку“, одесскую инфекционную и областную больницы”, — написал политик в своем блоге на Facebook.
Политик обратился к медикам со словами благодарности: “Спасибо за то, что сегодня мы именно благодаря вам чувствуем себя защищенными, потому что понимаем: пока вы в строю, у этой болезни есть достойный противник”.
Напомним, на данный момент в Украине лабораторно подтверждено 26 случаев COVID-19, из них 3 летальных.
“Я также очень признателен всем неравнодушным людям. Андрей Ставницер, Катерина Ножевникова, другим нашим волонтерам и бизнесменам. Спасибо сотням простых людей, которые делятся своими запасами масок и антисептиков. Такая помощь сейчас — самая настоящая и самая ценная. Так победим”, — резюмировал Степанов.
Двумя днями ранее Максим Степанов передал Одесской инфекционной больнице аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).