Максим Степанов привез одесским медикам защитные костюмы и маски для борьбы с коронавирусом

КИЕВ. 20 марта. УНН. Экс-губернатор Одесской области Экс-губернатор Одесской области Максим Степанов лично привез и передал СИЗ (средства индивидуальной защиты) врачам одесской экстренной медицинской помощи, инфекционной, а также областной больницы.

“Передал 1000 защитных костюмов и 1000 масок в „экстренку“, одесскую инфекционную и областную больницы”, — написал политик в своем блоге на Facebook.

Политик обратился к медикам со словами благодарности: “Спасибо за то, что сегодня мы именно благодаря вам чувствуем себя защищенными, потому что понимаем: пока вы в строю, у этой болезни есть достойный противник”.

Напомним, на данный момент в Украине лабораторно подтверждено 26 случаев COVID-19, из них 3 летальных.

“Я также очень признателен всем неравнодушным людям. Андрей Ставницер, Катерина Ножевникова, другим нашим волонтерам и бизнесменам. Спасибо сотням простых людей, которые делятся своими запасами масок и антисептиков. Такая помощь сейчас — самая настоящая и самая ценная. Так победим”, — резюмировал Степанов.

Двумя днями ранее Максим Степанов передал Одесской инфекционной больнице аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).