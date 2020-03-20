В Раде признали, что новый Трудовой кодекс не противоречит обязательствам Украины перед ЕС

КИЕВ. 20 марта. УНН. Комитет ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС признал не противоречащими обязательствам Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации и праву ЕС, проекты Трудового кодекса и другие законопроекты о труде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВРУ.

"Комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС признал не противоречащими обязательствам Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации и праву ЕС, проекты Трудового кодекса №2410, 2410-1 и проекты законов о труде №2708-1, №2708-2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены комитета выразили по этим документам ряд замечаний, касающихся в частности тех статей, где говорится об ограничении прав работников, которые зависят от присущих определенному виду работ требований относительно возраста, уровня образования, состояния здоровья, пола и тому подобное.

"Законопроекты, по результатам рассмотрения, рекомендовано доработать с целью полного учета и надлежащей имплементации положений права ЕС и конвенций МОТ", - говорится в сообщении.

Напомним, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что Европейский Союз понимает желание изменить Трудовой кодекс в Украине, одновременно, настаивает на соблюдении международных обязательств и увеличении количества консультаций.