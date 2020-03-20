Шмыгаль собрал министров на внеочередное заседание правительства: подробности

КИЕВ. 20 марта. УНН. Кабинет министров Украины собрался на техническое внеочередное заседание для введения чрезвычайной ситуации еще в трех регионах для противодействия распространению коронавирусной инфекции на территории Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Правительство собралось на техническое внеочередное заседание для обсуждения важных решений. В повестке дня вопросы, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции на территории Украины. В частности, это введение чрезвычайной ситуации еще в трех регионах (г. Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская обл.) и упрощение процедуры ввоза в Украину необходимых лекарственных средств", - написал Шмыгаль.

Напомним, во Львове обнаружили первый случай коронавируса.