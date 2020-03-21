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Шмыгаль провел переговоры с премьером Польши о возвращении домой украинских граждан

Шмыгаль провел переговоры с премьером Польши о возвращении домой украинских граждан

КИЕВ. 21 марта. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецкий по возвращении домой украинских граждан, пишет УНН со ссылкой на Telegram украинского премьера.

“Во время мировой пандемии коронавирусной инфекции все страны должны действовать совместно и согласованно. Переговорили по телефону с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким о возвращении домой украинских граждан. Договорились о создании так называемого гуманитарного коридора для украинцев, которые смогут от границы с Германией транзитом через Польшу вернуться на родину”, — указано в сообщении.

Шмыгаль также добавил, что “очень благодарен польской стороне за включение украинских граждан в программу #LOTdoDomu. Благодаря ей украинцы, находящиеся в других странах, смогут использовать рейсы авиакомпании LOT для перелета в Польшу. Рад, что польские коллеги пошли нам навстречу и готовы содействовать в решении этого вопроса. Кроме того, согласились с господином Моравецким обмениваться опытом и практиками между странами в противостоянии COVID-19”.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, Коронавирус, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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