На следующей неделе ВР планирует протестировать законопроект о дистанционной работе нардепов

КИЕВ. 21 марта. УНН. На следующей неделе Верховная Рада планирует протестировать законопроект о проведении пленарных заседаний и заседаний комитетов в режиме видеоконференции для того чтобы понять сможет ли парламент работать дистанционно во время карантина. Об этом журналисту УНН рассказала заместитель председателя фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук.

На вопрос планирует ли Верховная Рада провести симулятивное заседание депутатов, чтобы узнать на практике, сможет ли парламент работать в дистанционном режиме во время карантина, Кравчук ответила: “Сейчас идут обсуждения, консультации с аппаратом парламента и техническими специалистами, как это сделать и когда. Это должно быть проведено дистанционно, не в помещении Верховной Рады”, — сказала Кравчук.

Также на вопрос планируют ли протестировать дистанционную работу на следующей неделе, Кравчук ответила: “Да. То есть принятие решения в режиме видеоконференции, как для комитетов, так и для голосований”.

Напомним, законопроект об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний Верховной Рады Украины и заседаний комитетов Верховной Рады Украины в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения короновирусной болезни (COVID-19), может быть рассмотрен Верховной Радой на одном из внеочередных заседаний.