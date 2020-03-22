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Состояние заключенного в РФ крымского татарина ухудшилось: медпомощи он до сих пор не получил

Состояние заключенного в РФ крымского татарина ухудшилось: медпомощи он до сих пор не получил

КИЕВ. 22 марта. УНН. Состояние заключенного в России крымского татарина Сервера Мустафаева ухудшилось, однако, медицинской помощи он до сих пор не получил. Об этом написала в Telegram Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"У незаконно удерживаемого крымского татарина Сервера Мустафаева с 19 марта повышенная температура тела, кашель, однако надлежащей медицинской помощи в российском СИЗО он до сих пор не получает. Состояние здоровья Сервера Мустафаева ухудшилось - температура тела повысилась с 37,6 до 39,3, сухой кашель, сильная головная боль и слабость во всем теле", - написала Денисова.

Также она напомнила, что Мустафаев обращался в "Южный окружной военный суд" и администрацию пенитенциарного учреждения о предоставлении ему надлежащей медицинской помощи, однако ему сделали только жаропонижающие инъекции, не было сделано ни одного анализа и не установлено диагноз.

"Требую от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой немедленно провести полное медицинское обследование Сервера Мустафаева, чтобы исключить заражение инфекционными заболеваниями, в частности коронавирусной инфекцией. Также обеспечить предоставление квалифицированной врачебной помощи в условиях места несвободы в соответствии с международными стандартами оказания медицинской помощи лицам, которые находятся под стражей", - написала Денисова.

Как сообщал УНН ранее, Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова призвала российского омбудсмена Татьяну Москалькова оказать медицинскую помощь серверу Мустафаеву и Эрнест Аметову.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, крымские татары, политзаключенные
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