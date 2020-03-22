Опубликован перевод справочника по борьбе и профилактике COVID-19

КИЕВ. 22 марта. УНН. Фонд китайского миллиардера Джека Ма, организовал издание и перевод методических рекомендаций по борьбе с вирусом COVID-19 на основании опыта клиники университета китайского города Чжедзян. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНН.

"Во время борьбы с эпидемией, очень важно, чтобы и врачи и граждане были максимально хорошо проинформированы о том, что из себя представляет вирус, каковы его симптомы, как с ним нужно бороться", - написал Геращенко.

По его словам, фонд китайского миллиардера Джека Ма, организовал издание и перевод методических рекомендаций по борьбе с вирусом COVID-19 на основании опыта клиники университета китайского города Чжедзян.

"Предупреждаю, что этот документ не является официальным документом, одобренным МОЗ Украины. Но я считаю эту систематизированную и подробную информацию важной для всех, кто должен бороться с вирусом как в больницах так и в условиях самоизоляции", - отметил заместитель министра МВД.

На своей странице он добавил ссылку, по которой каждый может загрузить 69 страничный справочник по противодействию и лечению коронавируса.

Напомним, по состоянию на 10 утра 22 марта в Украине не зафиксировано новых случаев заболевания новым коронавирусом.