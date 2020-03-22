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В Украине утвердили перечень лекарств, которые будут ввозить без НДС

В Украине утвердили перечень лекарств, которые будут ввозить без НДС

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Украине утвердили перечень лекарств для борьбы с коронавирусом, которые будут ввозиться без НДС. Об этом сообщает УНН со ссылкой Telegram Новой налоговой службы.

"Без НДС. Какие лекарства, предназначенные для борьбы с коронавирусом, ввозимые в Украину без налога на добавленную стоимость?", - говорится в сообщении.

Так, правительством был утвержден список лекарств: тесты для диагностики COVID-19, аппараты искусственной вентиляции легких, фибробронхоскопы, дозаторы кислорода с увлажнителями, рентгеновские передвижные аппараты, парацетамол, инсулин, лидокаин, фуросемид, дезинфекционные средства, респираторы, ларингоскопы и другие.

С полным перечнем лекарств можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, интернов и студентов старших курсов медицинских университетов будут привлекать к борьбе с коронавирусом в Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, НДС, лекарства, Коронавирус
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