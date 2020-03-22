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Борьба с коронавирусом: подготовили проект приказа Минздрава относительно принудительной госпитализации

Борьба с коронавирусом: подготовили проект приказа Минздрава относительно принудительной госпитализации

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Минздраве разработали проект приказа о принудительной госпитализации и проект рекомендаций по вскрытию тела человека с COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook Центра общественного здоровья.

Так, в период с 16 по 22 марта специалистами Центра общественного здоровья Украины:

- разработан проект постановления Главного государственного санитарного врача Украины;

- обеспечено предоставление лицам, которые возвращаются в Украину, бланков информированного согласия на обработку персональной информации и памятках о самоизоляции;

- доставлены к самолету в Милан для эвакуации граждан Украины экспресс-тесты на COVID-19 для исследования пассажиров;

- обеспечено координацию выполнения дезинфекции самолета из Милана;

- направлено в Минздрав предложения по нормативному урегулированию обмена персональными данными в интересах национальной безопасности Украины;

- наработан проект приказа Минздрава Украины о принудительной госпитализации;

- наработан проект рекомендаций по вскрытию тел людей, умерших от COVID-19;

- внесены изменения в Рекомендации для врачей первичной медицинской помощи при обращении лица с подозрением на COVID-19 и др.

Напомним, в Минздраве украинцам напомнили, что стоит держать социальную дистанцию, пользоваться антисептиками и обращаться к врачу при первых признаках COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус
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