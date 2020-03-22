КИЕВ. 22 марта. УНН. Для эвакуации украинцев из Польши назначен еще один дополнительный поезд Интерсити плюс. Об этом в Telegram написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.

"Назначен еще один спецпоезд Интерсити+ Пшемысль-Киев для эвакуации наших граждан из Польши. Поезд №706/705 отправится из Пшемысля 23.03.20 в 15:50 и прибудет в Киев в 23:59. По дороге будет остановка во Львове", - написал Криклий.

Также он отметил, что билеты на поезд можно приобрести на сайте Укрзализныци.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении в стране режима эпидемии из-за коронавируса.