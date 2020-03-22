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Для эвакуации украинцев из Польши назначен еще один дополнительный поезд

Для эвакуации украинцев из Польши назначен еще один дополнительный поезд

КИЕВ. 22 марта. УНН. Для эвакуации украинцев из Польши назначен еще один дополнительный поезд Интерсити плюс. Об этом в Telegram написал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.

"Назначен еще один спецпоезд Интерсити+ Пшемысль-Киев для эвакуации наших граждан из Польши. Поезд №706/705 отправится из Пшемысля 23.03.20 в 15:50 и прибудет в Киев в 23:59. По дороге будет остановка во Львове", - написал Криклий.

Также он отметил, что билеты на поезд можно приобрести на сайте Укрзализныци.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении в стране режима эпидемии из-за коронавируса.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, эвакуация, Коронавирус
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