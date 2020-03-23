Рада готовится к внеочередному заседанию - Разумков

КИЕВ. 23 марта. УНН. Верховная Рада Украины готовится к внеочередному заседанию парламента. Об этом сказал глава парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" передает УНН.

"Сегодня мы готовимся к внеочередному заседанию Верховной Рады Украины, когда оно состоится. Наши коллеги нарабатывают ряд законопроектов, они почти готовы. Я думаю, что сегодня до вечера они будут уже полностью подготовлены в комитетах", - сказал Разумков.

Напомним, ранее Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.