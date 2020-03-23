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Кулеба назвал "недоразумением" слова министра обороны о "недостижимости" стандартов НАТО

Кулеба назвал "недоразумением" слова министра обороны о "недостижимости" стандартов НАТО

КИЕВ. 23 марта. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что обсуждал с министром обороны Андреем Тараном его заявление о "недостижимости" стандартов НАТО для Вооруженных сил Украины. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода, сообщает УНН.

По словам Кулебы, ответ коллеги из правительства его "полностью удовлетворил".

"Я думаю, что то недоразумение, которое произошло, будет скорректировано. И были уже контакты, насколько мне известно, между министром и послами ряда стран, где они расставили все точки над "і" - евроатлантическая интеграция не отменяется и не затормаживается, продолжаем двигаться туда тем же быстрым темпом", - заверил глава МИД.

Он добавил, впрочем, что у Тарана есть "свое видение" евроатлантической интеграции.

"Он имеет на это право. Впрочем, я получил (и подчеркиваю это еще раз) заверения министра в том, что он является убежденным евроатлантистом. Тем более, мой опыт показывает, что человек, который учился в военной академии в Америке, дважды, насколько я понимаю, работал в Америке, не может не быть убежденным евроатлантистом. Далее увидим его конкретные действия, которые будут происходить", - сказал Кулеба.

По его словам, министры иностранных дел стран Альянса ни были обеспокоены высказываниями Тарана.

"Возникло какое-то вербальное недоразумение, сигнал. Министр обороны переговорил с ключевыми послами, предоставил им разъяснения. Меня никто из министров иностранных дел или представителей НАТО не спрашивал и не интерпретировал то, что произошло, как некий разворот", - говорит он.

Напомним, 11 марта министр обороны Андрей Таран заявил, что главной задачей Министерства обороны "вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели полной адаптации ВС Украины к стандартам НАТО" должна быть цель максимального обеспечения способности ВСУ взаимодействовать с силами Альянса.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина
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