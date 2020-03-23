Суд по MH17 сегодня проведет последнее в сезоне слушание

КИЕВ. 23 марта. УНН. Запланированное ранее заседание суда по делу о крушении пассажирского самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году состоится сегодня в 11:00 по Киеву, после чего Суд приостановит рассмотрение дела до 8 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного суда Гааги, передает УНН.

Так, сегодняшнее слушанье пройдёт без публики или прессы, в режиме онлайн. Заедание состоится в Судебном Комплексе Схипхол (JCS).

Как сообщают в пресс-службе, суд Гааги закрыт с 17 марта 2020 года в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, дела не будут рассматриваться в суде до 6 апреля 2020 года. Однако ограниченное число дел будет по-прежнему рассматриваться в суде, как и планировалось – это касается и сегодняшнего заседания.

Сообщается, что родственники, пресса, общественность и другие заинтересованные стороны не смогут присутствовать сегодня на слушаниях. Стороны процесса будут присутствовать только в ограниченном количестве: один прокурор от обвинения и меньшее количество адвокатов, представляющих обвиняемого и родственников.

Планируется, что 23 марта суд вынесет свои решения по заявлениям и запросам, которые были представлены 9 и 10 марта.

После оглашения своих решений суд, как ожидается, приостановит рассмотрение дела до 8 июня 2020 года.

Как сообщалось ранее в УНН, МИД РФ решило прокомментировать заявление Австралии о начале судебного процесса по делу MH17.

Также информировалось о том, что адвокат потерпевших по делу MH17 рассказал о роли Путина в судебном процессе.