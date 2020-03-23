В Нидерландах началось последнее судебное заседание сезона по делу MH17

КИЕВ. 23 марта. УНН. Заседание суда по делу о крушении пассажирского самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году началось в Нидерландах, передает корреспондент УНН.

О почадок суда заявил Председательствующий судья Хендрик Стейнхаус.

Как сообщал УНН, сегодняшнее слушание проходит без публики или прессы, в режиме онлайн. Заседание состоится в Судебном Комплексе Схипхол (JCS). Родственники, пресса, общественность и другие заинтересованные стороны не могут присутствовать сегодня на слушаниях.

Стороны процесса присутствуют только в ограниченном количестве: один прокурор от обвинения и меньшее количество адвокатов, представляющих обвиняемого и родственников.

23 марта суд должен вынести свои решения по заявлениям и запросам, которые были представлены 9 и 10 марта.

После объявления своих решений суд, как ожидается, приостановит рассмотрение дела до 8 июня 2020 года.