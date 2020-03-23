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Аваков предложил план для борьбы с COVID-19

Аваков предложил план для борьбы с COVID-19

Арсен Аваков

КИЕВ. 23 марта. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. В частности, увеличить дефицит госбюджета как минимум втрое с одновременным секвестром и провести реструктуризацию внешнего долга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Будем честными - большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений - многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты... А у нас коронавирус и карантин... Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью - купить еду и лекарства... В правительстве, вместе с премьером и президентом - мы активно обсуждаем эту проблему и - убежден, будет быстрое решение", - отметил Аваков.

По его словам, придется на несколько месяцев пойти на экстраординарные шаги: макрофинансовые и экономические.

Среди экстраординарных шагов министр внутренних дел назвал следующие:

"1. Верховной Раде немедленно - пересмотреть Государственный бюджет: создать специальный стабилизационный фонд, из которого профинансировать антикризисные мероприятия.
2. Увеличить дефицит госбюджета - существенно, надо считать, но, как мне кажется, миллиардов на 200 минимум. Не стесняясь! - такой вызов времени. Мне жаль, но придется.
3. Провести секвестр бюджета - сократив расходы на некритичные на сегодня вложения и инвестиции. Не допуская убытков по линии обороны и безопасности. Мне жаль, но придется.
4. Обязательно заключить соглашение с МВФ, заручившись поддержкой в антикризисных мерах и получив финансирование по программам помощи, в том числе по программе поддержки в связи с пандемией коронавируса.
5. Немедленно, в кратчайшие сроки, провести реструктуризацию внешних долгов Украины, существенно сократив нагрузку по выплате процентов и основного долга в ближайшие годы.
6. Жестко пресекать спекуляции на валютном рынке и вывод антикризисной гривневой массы на валютный рынок, применяя законодательные и связные механизмы.
7. Никогда не сворачивать крупные инвестиционные проекты по стране - сразу после окончания карантина - и восстановить сразу после окончания карантина те проекты, которые дают мультипликатор для всей экономики - дороги, ипотека, металлургия, энергетика, машиностроение.
8. Принять специальную программу доступных кредитных ресурсов для бизнеса - от мала до велика - по низким ставкам 5-7% годовых через рефинансирование коммерческих банков со стороны Национального банка Украины.
9. Предусмотреть специальные мероприятия по установлению паритета во внешнеторговом балансе, стимулируя импортозамещение", - процитировали Авакова в МВД.

Аваков отметил, что описанные шаги - это лишь ключевые принципы и необходимые меры, которые, по его мнению, нужно проводить с компетентным глубоким анализом, коррекцией и комплексом других действий.

Как сообщалось, глава Минздрава выступает за введение в Украине чрезвычайного положения.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:30 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Источник: УНН
Теги: МВД, Арсен Аваков, Коронавирус

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Аваков Арсен
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