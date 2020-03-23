Кличко призвал правительство отменить НДС на жилищно-коммунальные услуги для населения

КИЕВ. 23 марта. УНН. Кабинет министров призывают отменить НДС на стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает УНН.

"Я также хочу обратиться к правительству относительно отмены НДС на стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения. Это позволит уменьшить стоимость коммуналки для украинцев. И не нанесет вреда предприятиям сферы ЖКХ, от которой во многом зависит жизнедеятельность страны", - сказал мэр Киева.

Как сообщал УНН, в Киеве пользоваться общественным транспортом с понедельника смогут только рабочие критической инфраструктуры, которые имеют специальный пропуск.