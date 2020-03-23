Регистрация | Вход |
USD: 27,80 0,0000  EUR: 30,09 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 марта 2020 14:03
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Диетолог дала советы по питанию во время карантина, чтобы не набрать лишнего веса
Диетолог дала советы по питанию во время карантина, чтобы не набрать лишнего веса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3240
Версия для печати

Кличко призвал правительство отменить НДС на жилищно-коммунальные услуги для населения

Кличко призвал правительство отменить НДС на жилищно-коммунальные услуги для населения

Виталий Кличко

КИЕВ. 23 марта. УНН. Кабинет министров призывают отменить НДС на стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает УНН.

"Я также хочу обратиться к правительству относительно отмены НДС на стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения. Это позволит уменьшить стоимость коммуналки для украинцев. И не нанесет вреда предприятиям сферы ЖКХ, от которой во многом зависит жизнедеятельность страны", - сказал мэр Киева.

Как сообщал УНН, в Киеве пользоваться общественным транспортом с понедельника смогут только рабочие критической инфраструктуры, которые имеют специальный пропуск.

Источник: УНН
Теги: Киев, НДС, правительство, Виталий Кличко, коммунальные услуги

В тексте упоминаются

Кличко Виталий
Кличко Виталий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.