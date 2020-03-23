В Украине создан штаб для противодействия распространению коронавируса в органах прокуратуры

КИЕВ. 23 марта. УНН. Офис Генерального прокурора создал координационный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в органах прокуратуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"В офисе Генерального прокурора создан координационный штаб с целью осуществления контроля за проведением мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Такое решение было принято по результатам совещания у Генерального прокурора Ирины Венедиктовой", - говорится в сообщении.

Сообщается, что задача штаба - обеспечение координации профилактических и противоэпидемических мероприятий в органах прокуратуры.

Также штаб будет оптимизировать работу Офиса Генерального прокурора, региональных и местных прокуратур в условиях карантина.

Напомним, Аваков предложил план по борьбе с COVID-19.