Нардепы сообщают об отставке Емца с должности министра здравоохранения

КИЕВ. 23 марта. УНН. Глава Министерства здравоохранения Илья Емец сегодня может подать в отставку. Об этом сообщили народные депутаты ВР Александр Дубинский Алексей Гончаренко в своих Telegram-каналах, информирует УНН.

"Сегодня министр здравоохранения Емец заявит об отставке", - написал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Позже такую же информацию опубликовал у себя в Telegram-канале депутат ВР от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

"Министр здравоохранения Емец уходит в отставку", - написал он.

Сейчас УНН пытается выяснить информацию у министерства относительно возможной отставки министра.

Как сообщалось ранее в УНН, по словам Емца, Украина входит в новую фазу борьбы с коронавирусом.