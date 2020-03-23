Пандемия коронавируса: Емец призвал нардепов проголосовать за чрезвычайное положение

КИЕВ. 23 марта. УНН. Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение в Украине чрезвычайного положения из-за распространения эпидемии COVID-19, пишет УНН со ссылкой на сообщение Минздрава Украины.

“Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса. Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а ради спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения”, — указано в сообщении ведомства

Предварительно все депутаты должны пройти экспресс-тестирование на коронавирус.

Добавим, что сейчас в Украине зафиксировано 73 случая инфицирования COVID-19.