Раде предлагают два месяца работать в формате видеоконференций

КИЕВ. 23 марта. УНН. Верховной Раде Украины предлагают работать онлайн в течение двух месяцев. Текст законопроекта №3250 об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний ВРУ и заседаний комитетов ВРУ в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения COVID-19 появился на сайте Рады, передает УНН.

Проектом закона предлагается создать правовую основу для обеспечения возможности принятия ВРУ и ее комитетами решений в режиме видеоконференции с целью рассмотрения парламентом законопроектов, проектов других актов, имеющих особую важность и связанные с предотвращением возникновения и распространения, локализации и ликвидацией вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни COVID-19, обеспечением национальной безопасности и обороны, экономического благосостояния и прав человека.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что законы, принятые ВРУ на таких пленарных заседаниях, глава ВРУ безотлагательно подписывать и направлять Президенту Украины.

Заседание в формате видеоконференции предлагается транслировать по телевидению и радио, а также на официальном сайте парламента.

"Будет применяться указанный Закон в течение 60 дней со дня вступления в силу", - говорится в пояснительной записке.

Напомним, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко находится в Александровской больнице в столице с подозрением на коронавирус. Нардеп сделал два теста, один из которых показал положительный результат, пока ожидается результат третьего теста.

Кроме того, коронавирус обнаружен у народного депутата - Александра Лукашева из фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь".

Напомним, первым среди депутатов на коронавирус заболел Сергей Шахов.