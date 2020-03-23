Регистрация | Вход |
USD: 27,80 0,0000  EUR: 30,09 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 23 марта 2020 15:35
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Диетолог дала советы по питанию во время карантина, чтобы не набрать лишнего веса
Диетолог дала советы по питанию во время карантина, чтобы не набрать лишнего веса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3765
Версия для печати

На этой неделе может состояться внеочередное заседание Рады - нардеп

На этой неделе может состояться внеочередное заседание Рады - нардеп

Ярослав Железняк

КИЕВ. 23 марта. УНН. Верховная Рада на этой неделе может провести внеочередное заседание. Об этом журналисту УНН сообщил заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Вероятно, на этой неделе. Сейчас по регламенту - в ВР", - сказал Железняк отвечая на вопрос, состоится ли на этой неделе внеочередное заседание Верховной Рады.

Напомним, глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада Украины готовится к внеочередному заседанию парламента.

Как сообщалось в УНН, ранее Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, ВРУ, заседание
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.