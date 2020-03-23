На этой неделе может состояться внеочередное заседание Рады - нардеп

КИЕВ. 23 марта. УНН. Верховная Рада на этой неделе может провести внеочередное заседание. Об этом журналисту УНН сообщил заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Вероятно, на этой неделе. Сейчас по регламенту - в ВР", - сказал Железняк отвечая на вопрос, состоится ли на этой неделе внеочередное заседание Верховной Рады.

Напомним, глава парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада Украины готовится к внеочередному заседанию парламента.

Как сообщалось в УНН, ранее Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления о внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.