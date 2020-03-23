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Разумков провел первое онлайн совещание с председателями фракций

Разумков провел первое онлайн совещание с председателями фракций

КИЕВ. 23 марта. УНН. Председатель ВР Дмитрий Разумков провел первое онлайн совещание с председателями фракций и депутатских групп в условиях карантина в Раде. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Первое онлайн-совещание с председателями фракций и групп в Верховной Раде. Приспосабливаемся к новым реалиям работы", - написал Разумков.

Напомним, в Верховной Раде Украины ищут юридическую модель работы парламента в дистанционном режиме из-за эпидемии коронавируса в Украине.

ВР предлагают работать онлайн в течение двух месяцев. Текст законопроекта № 3250 об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний ВР и заседаний комитетов ВР в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения COVID-19 появился на сайте Рады.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Коронавирус, Дмитрий Разумков
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