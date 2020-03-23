В Киевской области создадут антикризисный центр для помощи в борьбе с коронавирусом

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Киевской области будет создан антикризисный центр для помощи тем, кто поддерживает жизнедеятельность области в борьбе с коронавирусом. Об этом во время брифинга заявил Василий Володин, временно исполняющего обязанности главы Киевской ОГА, передает корреспондент УНН.

"Киевская государственная областная администрация инициирует создание антикризисного центра помощи Киеввской области... а именно: медицинским учреждениям, спасателям, коммунальным службам и всем остальным, кто поддерживает жизнедеятельность области. Площадка антикризисного центра объединит и скоординирует усилия благотворительных фондов, предпринимателей и власти, ради всесторонней помощи тем, кто сейчас спасает здоровье и жизнь нашего общества", - отметил он.

Володин добавил, что вскоре будет сообщено о всех деталях работы антикризисного центра.

"Сейчас мы экстренно решаем все организационные вопросы и в течение суток сообщим детали. Будет сообщено расположение антикризисного центра, адрес, контактные телефоны, источники информирования людей, график работы", - отметил он.

Напомним, в Министерстве здравоохранения сейчас работает рабочая группа, которая просматривает стандарты оказания медицинской помощи.