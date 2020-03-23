МИД: отныне все украинцы прилетают только в "Борисполь" и отправляются на самоизоляцию

КИЕВ. 23 марта. УНН. С воскресенья, 22 марта, все граждане Украины, которые возвращаются домой чартерными международными или санитарными рейсами, прилетают только в терминал В аэропорта "Борисполь". Об этом сообщает МИД Украины в Telegram-канале, передает УНН.

"С 22 марта все граждане Украины, которые возвращаются домой чартерными международными или санитарными рейсами, прилетают только в терминал В аэропорта "Борисполь". В терминале работают эпидемиологи. Все пассажиры проходят необходимые контрольные процедуры и отправляются на самоизоляцию", - сообщает МИД.

Отмечается, что правительство Украины оптимизировало и сделало более эффективной борьбу с инфекцией и усилило контроль за соблюдением всех правил карантина.

Как сообщал УНН, за рубежом в начале коронавирусной эпидемии находились около 80 тысяч украинцев.