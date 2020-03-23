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Нардепы, которые контактировали с больными COVID-19 коллегами, получили отрицательные результаты тестов

Нардепы, которые контактировали с больными COVID-19 коллегами, получили отрицательные результаты тестов

КИЕВ. 23 марта. УНН. У народных депутатов, которые контактировали с больными коронавирусом коллегами, тесты показали отрицательный результат. Об этом в Facebook написала народный депутат Украины от фракции "ЕС" Яна Зинкевич, передает УНН.

"Все депутаты, помощники и работники Аппарата ВРУ, что сдавали тесты 18-20 марта, имеют отрицательные результаты теста на коронавирус. Сдавали тесты те, кто контактировал с уже выявленными больными, или вернулись из заграничных командировок или поездок", - написала нардеп.

По ее словам, на данный момент есть два депутата из подтвержденным диагнозом коронавируса и еще один с подозрением.

"Также по последней информации, последний тест депутата Вельможного к счастью оказался отрицательным. Желаю всем коллегам скорейшего выздоровления", - добавила нардеп.

Также она добавила, что работа комитета ВР по здравоохранению разблокирована, и самоизоляция нардепов закончилась.

Напомним, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко находится в Александровской больнице в столице с подозрением на коронавирус. Нардеп сделал два теста, один из которых показал положительный результат, пока ожидается результат третьего теста.

Кроме того, коронавирус обнаружен у народного депутата - Александра Лукашева из фракции "Оппозиционная платформа "За жизнь".

Напомним, первым среди депутатов на коронавирус заболел Сергей Шахов.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, ВРУ, тест-системы, нардепы
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