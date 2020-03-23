ООН должна учесть интересы Украины при создании Глобального плана борьбы с COVID-19 - МИД

КИЕВ. 23 марта. УНН. Генеральный секретарь ООН планирует объявить о создании Глобального плана гуманитарного реагирования для борьбы с COVID-19 и Украина работает над тем, чтобы в плане были учтены ее интересы. Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН, передает УНН.

"Как уже анонсировало ППУ, Генеральный секретарь ООН планирует объявить о создании Глобального плана гуманитарного реагирования для борьбы с COVID-19. Презентация плана состоится в среду, 25 марта, в 10:00 по нью-йоркскому времени. Работаем над тем, чтобы в глобальном плане были учтены потребности Украины", - сообщили дипломаты.

Отмечается также, что параллельно под эгидой ООН создается международный финансовый фонд, который будет предоставлять поддержку государствам с целью противодействия коронавирусу и минимизации негативных долгосрочных последствий.

Напомним, в ООН считают, что последствия распространения COVID-19 по-разному влияют на женщин и мужчин. Ведь в медицинском секторе задействовано больше женщин и они имеют специфические потребности. Также на женщин ложится большая ответственность по уходу за семьей, поэтому и риск инфицироваться - выше.