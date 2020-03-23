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Кабмин собрался на внеочередное заседание: введено ЧС в трех областях

КИЕВ. 23 марта. УНН. Правительство на внеочередном заседании в понедельник приняло решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях. Об этом написал в Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Кабмин собрался на внеочередное заседание. Приняли решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях с целью предотвращения распространения COVID-19. Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС", - написал Шмыгаль.

По его словам, на сегодня режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 9 областях.

Как сообщал УНН, в Киеве установили режим чрезвычайной ситуации регионального уровня с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-Cov-2.

Источник: УНН
Теги: Украина, правительство, Коронавирус
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