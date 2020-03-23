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Следующее заседание ТКГ по Донбассу из-за коронавируса пройдет в видеорежиме

Следующее заседание ТКГ по Донбассу из-за коронавируса пройдет в видеорежиме

Анатолий Глаз

КИЕВ. 23 марта. УНН. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе 25 марта проведет переговоры в формате видеоконференции из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь МИДа Беларуси, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Встреча Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп пройдет в формате видеоконференции", - отметил Глаз.

По его словам, такое решение принято в связи с пандемией коронавируса, о чем белорусскую сторону оповестили в ОБСЕ.

Так, очередное заседание ТКГ по Украине запланировано на 25 марта. На нем планировали подписать соглашение о создании общественного консультативного совета с участием представителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, Беларусь, контактная группа, Коронавирус, карантин
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