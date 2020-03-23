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Кабмин разрешил дистанционные продажи лекарств

Кабмин разрешил дистанционные продажи лекарств

КИЕВ. 23 марта. УНН. Кабинет министров Украины разрешил дистанционные продажи лекарств и медицинских товаров на время карантина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Кабинет министров разрешил лицензиатам на период карантина осуществлять торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами дистанционно. Также разрешается организовывать и осуществлять доставку непосредственно потребителям с соблюдением условий хранения лекарственных средств, определенных производителем при их транспортировке", - говорится в сообщении.

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Напомним, что в Киеве ввели новые правила пользования магазинами и аптеками.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, лекарства
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