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Зеленский ответил на упреки относительно возможного введения чрезвычайного положения

Зеленский ответил на упреки относительно возможного введения чрезвычайного положения

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на упреки относительно возможного введения в Украине чрезвычайного положения и призвал не судить кого-то по себе. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

"Я хочу обратиться к некоторым нашим политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно - не судите других по себе, по своему опыту и по своим жизненным принципам", - сказал Зеленский.

Ранее Емец призвал нардепов проголосовать за чрезвычайное положение.

Напомним, правительство на внеочередном заседании в понедельник принялл решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Владимир Зеленский
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