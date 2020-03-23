Зеленский ответил на упреки относительно возможного введения чрезвычайного положения

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на упреки относительно возможного введения в Украине чрезвычайного положения и призвал не судить кого-то по себе. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

"Я хочу обратиться к некоторым нашим политикам. В сложные для страны времена заниматься политическим хайпом фактически равно мародерству. Вы говорите, что власть введет чрезвычайное положение, чтобы под шумок протащить какие-то непопулярные решения. Могу сказать только одно - не судите других по себе, по своему опыту и по своим жизненным принципам", - сказал Зеленский.

Ранее Емец призвал нардепов проголосовать за чрезвычайное положение.

Напомним, правительство на внеочередном заседании в понедельник принялл решение ввести чрезвычайную ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.