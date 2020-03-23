Президент изменил состав Координационного совета по противодействию COVID-19

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленсткий изменил состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19, добавив туда главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и главу Верховной рады Дмитрия Разумкова. Соответствующий указ № 104/2020 от 23 марта содержится на сайте Президента, передает УНН.

"Ha частичное изменение статьи 3 Указа Президента Украины от 16 марта 2020 года № 88 "О Координационном совете по противодействию распространению COVID-19" (с изменениями, внесенными Указом от 17 марта 2020 года № 91) ввести в персональный состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 следующих лиц: Баканов Иван Геннадьевич - глава Службы безопасности Украины; Разумков Дмитрий Александрович - глава Верховной Рады Украины (по согласию)", - говорится в тексте документа.

Так, этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 16 марта Зеленский постановил образовать Координационный совет по противодействию распространению COVID-19.