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Президент изменил состав Координационного совета по противодействию COVID-19

Президент изменил состав Координационного совета по противодействию COVID-19

Владимир Зеленский

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленсткий изменил состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19, добавив туда главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и главу Верховной рады Дмитрия Разумкова. Соответствующий указ № 104/2020 от 23 марта содержится на сайте Президента, передает УНН.

"Ha частичное изменение статьи 3 Указа Президента Украины от 16 марта 2020 года № 88 "О Координационном совете по противодействию распространению COVID-19" (с изменениями, внесенными Указом от 17 марта 2020 года № 91) ввести в персональный состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 следующих лиц: Баканов Иван Геннадьевич - глава Службы безопасности Украины; Разумков Дмитрий Александрович - глава Верховной Рады Украины (по согласию)", - говорится в тексте документа.

Так, этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 16 марта Зеленский постановил образовать Координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Украина, указы, Коронавирус, Президент, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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