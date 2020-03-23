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В СНБО создали два сервиса для мониторинга COVID-19 в Украине и обеспеченности больниц

В СНБО создали два сервиса для мониторинга COVID-19 в Украине и обеспеченности больниц

КИЕВ. 23 марта. УНН. Ситуационный центр СНБО течение 20-22 марта создал два электронных сервиса для мониторинга состояния заболеваемости COVID-19 и обеспечения больниц соответствующими силами и средствами для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Ситуационным центром Совета национальной безопасности и обороны Украины в течение 20-22 марта этого года при участии специалистов Офиса Президента Украины, Министерства цифровой трансформации Украины и Министерства здравоохранения Украины создано два электронных сервиса для мониторинга состояния заболеваемости COVID-19 и обеспечение больниц соответствующими человеческими и материально-техническими ресурсами для борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Указано, что первый сервис - кабинеты администраторов для областей в контексте мониторинга данных по заболеваемости. Второй - для администраторов больниц с инфекционными отделениями и дополнительных опорных больниц, которые были определены областями, по материально-техническому обеспечению и обеспечения медицинским персоналом.

"Оба сервиса полностью готовы к применению, доступы переданы всем областям и 263-м больницам", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в СНБО обсудили, чем лечить больных COVID-19.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Коронавирус
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