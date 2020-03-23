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Кулеба рассказал, в каких регионах ситуация с эвакуацией украинцев самая сложная

Кулеба рассказал, в каких регионах ситуация с эвакуацией украинцев самая сложная

КИЕВ. 23 марта. УНН. Сейчас сложная ситуация по эвакуации украинских граждан на Родину остается с наиболее удаленными точками - это Латинская Америка и Тихоокеанский регион. Об этом на брифинге в понедельник заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Абсолютное большинство граждан мы уже вывезли, помогли вывезти. Принимались креативные решения, договаривались с авиалиниями иностранных компаний, что они будут довозить к своим хабам, а прилетать будет наш самолет и забирать, и паром организовывали. То есть, очень много различных моделей. Сейчас у нас сложная ситуация с наиболее удаленными точками - это Латинская Америка и Тихоокеанский регион", - сказал Кулеба.

По его словам, причин этих ситуаций несколько, первая - это логистическая удаленность. В то же время, иногда цены на билеты слишком высоки, что создает препятствия.

"Вторая причина - некоторые туроператиры не совсем добросовестно выполняют свои обязательства по возврату назад. Третья - это поведение отдельных наших граждан, которые куда-то уехали, как они любят говорить, называть страну, но не любят называть "райский остров", на котором они оказались и теперь просят, чтобы их бесплатно оттуда вывезли", - добавил министр.

Напомним, отныне все эвакуированные украинцы прилетают только в "Борисполь" и отправляются на самоизоляцию.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, эвакуация, Коронавирус, Дмитрий Кулеба
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