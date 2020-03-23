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Вскоре въезд граждан в Украину будет "привязан" к прохождению теста на коронавирус

Вскоре въезд граждан в Украину будет "привязан" к прохождению теста на коронавирус

КИЕВ. 23 марта. УНН. Вскоре въезд граждан в Украине будет привязан к прохождению ими теста на заболевание коронавирусом. Об этом на брифинге в понедельник заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Эпидемиологическая ситуация во всем мире стремительно ухудшается, логистическая ситуация также ... Вскоре въезд граждан в Украину будет напрямую привязан к прохождению ими теста на заболевание", - сказал Кулеба.

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По его словам, организацией проведения тестов будет заниматься Министерство здравоохранения.

"Идея в том, что при пересечении границы человек должен пройти тестирование. Да, это неудобство, потому что занимает определенное время, но это позволит проконтролировать, пересекает ли он границу здоровым", - добавил министр.

Напомним, у Зеленского рассказали, как распределят доставленные из Китая тесты на коронавирус.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Коронавирус
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