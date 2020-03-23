В МИД подтвердили факт инфицирования иностранцев после визита в Украину

КИЕВ. 23 марта. УНН. Министерство иностранных дел подтвердило факт инфицирования граждан Молдовы после визита в Украину. Об этом на брифинге в понедельник заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Можем подтвердить эту информацию. Посольство Украины в Молдове обратилось к молдавской стороне предоставить больше деталей относительно этой истории. Не знаю, они именно в Почаивской лавре заболели, но есть такие случаи заболевания граждан, вернувшихся с территории Украины - это факт", - сказал министр.

Ранее появилась информация о гражданах Молдовы, которые вернулись из Почаевской лавры в Тернопольской области и у них подтвердили коронавирус.