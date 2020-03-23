У нардепа из "Слуги народа" Горбенко обнаружили коронавирус

КИЕВ. 23 марта. УНН. Сегодня у нардепа от "Слуги народа" Руслана Горбенко, выявлено коронавирус. Сейчас он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких. Об этом заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Сегодня у нашего коллеги, нардепа от „Слуг народа“ Руслана Горбенко, выявлено коронавирус. Сейчас он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких. Надо отметить Руслан в последний месяц не выезжал за границу, не отдыхал в Куршевеле. То есть мог заразиться только в Украине. Возможно, даже от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована раньше”, - написала Кравчук.

По ее словам, сейчас ведется эпидемиологическое расследование.

“Сейчас ясно, что симптомы у Руслана проявились только 19 марта, поэтому, скорее всего, находясь 17-го на внеочередном заседании Рады, он еще не мог заразить коллег. Но круг близких контактов сейчас устанавливает Аппарат Верховной Рады. Комитет по правам человека деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, в который входит Руслан, на заседание в последние 14 дней не собирался”, - отметила заместитель председателя фракции.

Кравчук также отметила, что фракция не прекращает работу, парламент будет работать, хотя это будет делать сложнее.

“Пройдем тесты на вирус. Если нужно — кто-то из нас пойдет в изоляцию. На пленарные заседания будем приходить в защитных средствах. В здании Рады применены беспрецедентные дезинфекционные процедуры. Депутаты уже ограничили круг контактов к минимуму, все вопросы, которые возможно решить дистанционно — решаются именно так. Мы сделаем все, чтобы в такой сложной для всей страны ситуации у нас был дееспособный парламент, который законодательно будет обеспечивать борьбу страны с невидимым и коварным врагом”, - резюмировала она.

Как сообщал УНН, народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Руслан Горбенко находится в Александровской больнице в столице с подозрением на коронавирус. Нардеп сделал два теста, один из которых показал положительный результат, ожидался результат третьего теста.