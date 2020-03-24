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Шестерым фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест

Шестерым фигурантам симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" продлили арест

КИЕВ. 24 марта. УНН. Подконтрольный России Верховный суд Крыма продлил до 15 июня арест шести фигурантам симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир”. Об этом сообщило в Facebook общественное объединение “Крымская солидарность”, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно сообщению, из-за того, что суд закрыли на карантин судебное заседание проходило в закрытом режиме.

“До сих пор суд еще не рассмотрел апелляционную жалобу на продление меры пресечения от 11 марта 2020 года. В то же время сегодня, 23 марта, проходит очередное продление меры пресечения, еще до рассмотрения законности и обоснованности предыдущего”, — рассказал адвокат Эмиль Курбединов.

По информации активистов, суд рассматривал ходатайство обвинения касательно Тофика Абдулгазиева, Османа Арифмеметова, Биляла Адилов, Фархода Базарова, Джемиля Гафарова и Рустема Сейтхалилова.

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Сотрудники ФСБ России, МВД России и Росгвардии 27 марта 2019 года провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения “Крымская солидарность”. Всего были задержаны 24 активиста по обвинению в участии в запрещенной в России и аннексированном нею Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”.

Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар. Еще один — Эдем Яячиков — исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта 2019 года.

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Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил арест активистов “Крымской солидарности” после массовых обысков 27 марта 2019 года в аннексированном Крыму, призвал к их немедленному освобождению из российского СИЗО.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что призывы представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезире освободить арестованных активистов “Крымской солидарности”, общественных журналистов в Крыму вызывают “удивление”.

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, Крым, Украина, крымские татары, Хизб ут-Тахрир
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