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В МИД рассказали, из каких стран Европы можно добраться в Украину на авто

В МИД рассказали, из каких стран Европы можно добраться в Украину на авто

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КИЕВ. 24 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел рассказали из каких стран Европы можно добраться до Украины на автомобиле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативный штаб МИД в Telegram, созданный на фоне распространения коронавируса в мире.

1. Так, по состоянию на 23 марта из Германии, Австрии, Чехии путь пролегает через транзитный коридор через Австрию и Венгрию.

В МИД отмечают, что:

  • Пересекать чешско-австрийскую границу нужно с полным баком бензина и проехать территорию Австрии транзитом, без остановок, до границы с Венгрией.
  • Движение по территории Австрии возможно только через трассу А1, другие транзитные коридоры заблокированы. Коридор по Австрии работает с 17 часов вечера до 1:00 ночи.
  • В Венгрию въезд возможен исключительно через пункты пропуска Никелсдорф-Хедьешхалом (Nickeldorf- Hegyeshalom). На территории Венгрии коридор работает с 21 часов вечера до 5 утра.
  • По территории Австрии и Германии временные рамки не ограничены, однако в полночь происходит усложнение движения из-за ремонта дороги.
  • На австро-словенской границе договоренность относительно пропуска украинских граждан транзитом для вылета из аэропорта Вены.

2. Для проезда с территории Беларуси, РФ, Молдовы, Словакии, Румынии, Польши — через КПП, которые обозначены зеленым на интерактивной карте Государственной таможенной службы.

  • В МИД отметили, что некоторые пропускные пункты имеют ограничения в пешеходном сообщении.

3. Для транзита из Литвы и Латвии придется прокладывать путь только через Беларусь.

4. В министерстве отметили, что транзит из Сербии возможен через Румынию, при условии заблаговременного уведомления Посольством Украины в Румынии Министерства иностранных дел Румынии официальной нотой с перечнем лиц, которые планируют осуществить транзит.

В МИД добавили, что ситуация в режиме въезда в страны и транзитного проезда иностранными государствами меняется очень динамично. Поэтому посоветовали при планировании поездки установить связь с соответствующим консульством Украины.

В частности, во внешнеполитическом ведомстве Украины призвали строго соблюдать все меры предосторожности, в частности режим самоизоляции по прибытии в Украину.

“Если у вас есть возможность остаться в стране вашего настоящего пребывания, пожалуйста, учтите все риски. Ваша ответственное поведение может сохранить ваше здоровье и жизнь людей, вокруг”, — резюмировали в сообщении.

Напомним, по состоянию на вечер 23 марта в Украине было зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, что вызывает инфекционное заболевание COVID-19, были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Источник: УНН
Теги: ЕС, МИД, Украина, Европа, автомобили
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