МИД призвал бизнес и всех украинцев по миру объединиться в борьбе с COVID-19

КИЕВ. 24 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины призывает бизнес, организации и общины украинцев по всему миру объединиться в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"В условиях пандемии коронавируса МИД Украины начало координацию гуманитарной помощи. МИД проводит переговоры с международными партнерами и украинским бизнесом, а также координирует работу украинских ведомств по этому вопросу", - говорится в сообщении.

"Украинские дипломаты ищут за рубежом специализированное медицинское оборудование, медикаменты, средства индивидуальной защиты, тесты на COVID-19 и другие средства, которые нужны Украине для противодействия коронавирусу, и могут быть поставлены как гуманитарная помощь или закуплены для нужд нашей страны", - прокомментировал глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, уже ведутся переговоры с Офисом Координатора системы ООН в Украине, миссией Международного Комитета Красного Креста в Украине, Всемирным конгрессом украинцев и другими международными организациями и партнерами, которые могут поддержать Украину во время пандемии коронавируса.

"С предложениями поддержки в МИД Украины уже обратились Украинско-китайская ассоциация бизнеса, юридическая фирма Астерс, китайская компания SMEC, а также компании Unifer и Космолот. МИД Украины призывает бизнес, организации и общины украинцев по всему миру объединить усилия в борьбе за здоровье и безопасность", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в Украине зафиксировано 84 случая COVID-19.