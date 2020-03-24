В "Слуге народа" анонсировали на 26 марта встреча фракции и заседания ВР

КИЕВ. 24 марта. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура анонсировал на четверг, 26 марта, встречу парламентской фракции СН и внеочередное заседание Верховной Рады. Об этом нардеп написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Итак. В четверг (26.03) утром состоится встреча фракции СН. После внеочередное заседание ВР", - сообщил Качура.

Ранее в ВР указывали, что на этой неделе может состояться внеочередное заседание Рады.

Накануне председатель ВР Разумов провел первое онлайн-совещание с председателями фракций.

Добавим, заседание, в случае проведения, состоится на фоне пандемии коронавируса. Между тем у нескольких нардепов зафиксировали или COVID-19, или подозрение на коронавирус.