Регистрация | Вход |
USD: 27,80 0,0000  EUR: 30,09 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 24 марта 2020 12:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Диетолог дала советы по питанию во время карантина, чтобы не набрать лишнего веса
Диетолог дала советы по питанию во время карантина, чтобы не набрать лишнего веса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
26250
Версия для печати

Венедиктова в Офисе Генпрокурора собрала совещание с Сытником и Холодницким

Венедиктова в Офисе Генпрокурора собрала совещание с Сытником и Холодницким

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Офисе Генерального прокурора собрались на совместное совещание руководство Офиса и Национального антикоррупционного бюро Украины относительно эффективности работы НАБУ и САП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, директор НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий в ходе совещания планируют обсудить актуальные проблемы выявления и эффективность расследования коррупционных преступлений, а также проблемы, связанные с возмещением убытков, причиненных государству коррупционными преступлениями", - говорится в сообщении.

Напомним, новоназначенная руководительница Офиса Генпрокурора прокомментировала задержание работника прокуратуры по подозрению в получении взятки.

Как сообщалось, Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора 18 марта разоблачила на получении 91 тыс. грн неправомерной выгоды прокурора одного из отделов Красноармейской местной прокуратуры Донецкой области.

Источник: УНН
Теги: Офис Генпрокурора, НАБУ, САП

В тексте упоминаются

Холодницкий Назар
Холодницкий Назар
Сытник Артем
Сытник Артем
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.