Венедиктова в Офисе Генпрокурора собрала совещание с Сытником и Холодницким

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Офисе Генерального прокурора собрались на совместное совещание руководство Офиса и Национального антикоррупционного бюро Украины относительно эффективности работы НАБУ и САП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, директор НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий в ходе совещания планируют обсудить актуальные проблемы выявления и эффективность расследования коррупционных преступлений, а также проблемы, связанные с возмещением убытков, причиненных государству коррупционными преступлениями", - говорится в сообщении.

Напомним, новоназначенная руководительница Офиса Генпрокурора прокомментировала задержание работника прокуратуры по подозрению в получении взятки.

Как сообщалось, Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора 18 марта разоблачила на получении 91 тыс. грн неправомерной выгоды прокурора одного из отделов Красноармейской местной прокуратуры Донецкой области.