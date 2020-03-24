Кулеба "виртуально" встретился с главой МИДа Германии: о чем говорили

КИЕВ. 24 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня совершил свой первый "виртуальный визит" в Германию и провел переговоры в режиме онлайн со своим немецким коллегой Хайко Маасом, с которым обсудил, в частности, вопросы противодействия коронавирусу. Об этом он сообщил во время брифинга для СМИ, передает корреспондент УНН.

"Коронавирус закрывает границы, но не для дипломатии, особенно когда речь идет о друзьях и партнерах, которыми являются Украина и Германия. Сегодня я рад "осуществить" свой первый визит в статусе министра иностранных дел в Германию и провести полноценные переговоры с моим коллегой Хайко Маасом", - сказал министр.

По словам Кулебы, у него с Маасом состоялся полноценный разговор, на котором удалось обсудить все вопросы двусторонней повестки дня.

Он также отметил, что разговор с немецким коллегой он начал с противодействия коронавирусу и координации усилий.

"Мы также коснулись вопроса, который сейчас беспокоит очень многие страны мира - это медицинское оборудование, маски, необходимые тесты для противодействия коронавирусу... Жизнь не останавливается. Сегодня мы обсудили жизнь после вируса, каким образом будут развиваться отношения после того, как ситуация стабилизируется", - рассказал глава МИДа Украины.

Дипломат подчеркнул, что настроен вместе с немецким коллегой работать над развитием торговли между Украиной и Германией, несмотря на мировой кризис. В частности, сегодня были обсуждены новые возможности торговли и бизнеса между странами, особое внимание уделили сфере энергетики.

"Другой ключевой темой стала проблематика "нормандского формата", "минского формата" и противодействия российской агрессии", - сказал Кулеба.

В этом контексте министр отметил, что Украина ценит роль Германии и продолжает взаимодействие и консультации с немецкими партнерами.

"Мы проговорили повестку дня отношений Украины с ЕС, в частности во время председательства ФРГ в Европейском совете, которое будет во второй половине года, а также взаимоотношения Украины с Североатлантическим альянсом", - добавил он.

Как сообщалось ранее в УНН, в МИДе рассказали, из каких стран Европы можно добраться в Украину на авто.